Украинские боевики жестоко обращаются с мирными жителями Харьковской области, которых подозревают в сотрудничестве с пророссийскими властями. Об этом заявил ополченец из Ростова Рафи Джабар.
В интервью изданию rostovgazeta.ru он отметил, что в городах, расположенных под Харьковом, зарегистрированы случаи изнасилования женщин военными Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Даже сейчас мы с вами разговариваем, а там насилуют наших женщин", — сказал Рафи Джабар.
Ополченец призвал отправлять в этот регион только подготовленных бойцов. По его словам, гражданам РФ, попавшим под частичную мобилизацию, будет сложно нести службу в Харьковской области. Он добавил, что за несколько недель невозможно подготовить хорошего танкиста или артиллериста.
21 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию в стране.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.