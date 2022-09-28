Ополченец из Ростова: ВСУ устроили расправу над мирными жителями под Харьковом

Украинские боевики жестоко обращаются с мирными жителями Харьковской области, которых подозревают в сотрудничестве с пророссийскими властями. Об этом заявил ополченец из Ростова Рафи Джабар.

В интервью изданию rostovgazeta.ru он отметил, что в городах, расположенных под Харьковом, зарегистрированы случаи изнасилования женщин военными Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Даже сейчас мы с вами разговариваем, а там насилуют наших женщин", — сказал Рафи Джабар.

Ополченец призвал отправлять в этот регион только подготовленных бойцов. По его словам, гражданам РФ, попавшим под частичную мобилизацию, будет сложно нести службу в Харьковской области. Он добавил, что за несколько недель невозможно подготовить хорошего танкиста или артиллериста.

21 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию в стране.