По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, союзным силам при поддержке спецназа "Ахмат" удалось отбить наступление украинских военных, предпринятое ими в посёлке Спорное в ДНР.
Кадыров отметил, что спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками по-прежнему контролирует данный населённый пункт, не позволив нападающим ВСУшникам продвинуться вперёд.
"Украинские бандформирования предприняли попытку отбить поселок. Атака была отбита, а нападающие полностью нейтрализованы",- рассказал Кадыров в своём Telagram-канале.
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