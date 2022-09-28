Кадыров: союзные силы отразили атаку ВСУ в селе Спорное в ДНР

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, союзным силам при поддержке спецназа "Ахмат" удалось отбить наступление украинских военных, предпринятое ими в посёлке Спорное в ДНР.

Кадыров отметил, что спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками по-прежнему контролирует данный населённый пункт, не позволив нападающим ВСУшникам продвинуться вперёд.

"Украинские бандформирования предприняли попытку отбить поселок. Атака была отбита, а нападающие полностью нейтрализованы",- рассказал Кадыров в своём Telagram-канале.