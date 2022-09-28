Депутат Бердичевский: в ближайшие дни боевики ВСУ активизируются в Донбассе

По мнению депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского, украинские войска в скором времени активизируются. Он не исключает, что ВСУ попытаются атаковать ещё до того, как на фронт прибудут резервы.

"Время, конечно, работает на них. Но наши артиллерия и ВКС очень качественно отрабатывают, и Украина продолжает нести колоссальные потери", — заявил Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Депутат полагает, что украинская армия может нанести удар со стороны Ясиноватой. Киевское руководство считает, что этот манёвр сможет разделить Донецкую Народную Республику и ВСУ войдут в Донецк, отметил Бердичевский. Однако, по мнению депутата, попытки Киева ожидает провал.

"Нам необходимо задуматься о разрушении мостов и различной инфраструктуры, чтобы разорвать цепочки поставок западных вооружений. Кроме того, надо активнее применять артиллерию", — заключил Бердичевский.