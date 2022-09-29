Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по населённому пункту Золотое-5 с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.
По информации ведомства, украинские боевики во время атаки разрушили местный Дом культуры. Отмечается, что в общей сложности военные ВСУ выпустили четыре ракеты.
"Сведения о пострадавших уточняются", — прокомментировали в представительстве.
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