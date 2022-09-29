Украинские военные обстреляли Золотое-5, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по населённому пункту Золотое-5 с помощью американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили эксперты из представительства ЛНР в СЦКК.

По информации ведомства, украинские боевики во время атаки разрушили местный Дом культуры. Отмечается, что в общей сложности военные ВСУ выпустили четыре ракеты.

"Сведения о пострадавших уточняются", — прокомментировали в представительстве.