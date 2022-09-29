Заместитель руководителя МВД Блажей Побожи в эфире Польского телевидения заявил, что представители Варшавы распорядились раздавать работникам Государственной пожарной охраны таблетки йодида калия. Известно, что они защищают организм от радиации.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.