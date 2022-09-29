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Власти Нижегородской области закупят кнопочные телефоны для мобилизованных

Силовые структуры

Власти Нижегородской области закупят кнопочные телефоны для мужчин, подлежащих частичной мобилизации. Об этом пишет newizv.ru.

Власти Нижегородской области закупят кнопочные телефоны для мобилизованных

По информации издания, на службе россиянам нельзя использовать современные смартфоны. Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, областное правительство обеспечит мобилизованных всеми необходимыми вещами, в том числе кнопочными телефонами.

Помимо этого, руководитель региона отметил, что мужчины, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, получат следующие принадлежности:

  • Спальные мешки;
  • Шапки;
  • Перчатки;
  • Сухпайки;
  • Батарейки;
  • Дождевики;
  • Фонарики;
  • Аптечки;
  • Швейные наборы.

Он подчеркнул: мобилизованным в Нижегородской области уже начали выдавать такие наборы.

Ранее российский лидер Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в республиках Донбасса, объявил частичную мобилизацию в стране. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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