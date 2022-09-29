Минобороны: российские военные уничтожили более 70 солдат ВСУ в Купянске

Представители Минобороны России заявили, что армия РФ ликвидировала свыше 70 украинских солдат и 14 единиц военной техники. По информации ведомства, 92-я механизированная бригада ВСУ находилась в Купянске в Харьковской области.