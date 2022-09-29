При подготовке ВСУ к наступлению на Николаевском и Криворожском направлениях Служба безопасности Украины (СБУ) создаёт лагеря для выявления пророссийски настроенного населения и созданию агентурной сети.
В Николаеве уже оборудуют фильтрационный лагерь, который будет вмещать до 500 человек. Цель его — поиск нелояльных украинцев для проведения показательных карательных акций в отношении их.
СБУ намерена использовать концлагерь и для ведения вербовки. Агентов Киев планирует применять для диверсий в Херсонской области и в Крыму.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.