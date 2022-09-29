Бойцы ВДВ уничтожают польские танки коптером Mavic в Херсонской области

Бойцы Воздушно-десантных войск уничтожили несколько польских танков, которые Варшава передала Киеву, в ходе спецоперации.

Военные корреспонденты "Русской весны" заявили, что с помощью боевого дрона Mavic в Херсонской области десантники обнаружили месторасположение Т-72 и нанесли удары по технике ВСУ.

Ранее российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. В Минобороны отметили, что техника находилась в районе села Владимировка Николаевской области.

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