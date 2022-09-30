Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Салюков: новейшие танки Т-90М "Прорыв-3" впервые применили в ходе спецоперации
Суздальцев: РФ избавится от импорта овощей благодаря Херсону и Запорожью
Глава Пентагона: США с союзниками обсуждают новые поставки оружия Киеву
Леонов: медиков нужно призывать на службу в соответствии с их специализацией
Глава Пентагона Остин призвал не гадать, кто виноват в ЧП на "Северных потоках"
Ракетный удар по Днепропетровску оставил части ВСУ без боеприпасов и транспорта
ВВС Италии: истребители НАТО вылетали на перехват российских самолётов
Посольство РФ: любое столкновение ядерных держав приведёт к катастрофе
Нидерланды отобрали лицензию у оператора "Турецкого потока"

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, атака началась в 05:12 по московскому времени. Отмечается, что боевики ВСУ в общей сложности выпустили три снаряда.

"Зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — подчёркивается в официальном заявлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Садоводство, цветоводство, рецепты
Ошибки, которые совершают огородники осенью в саду: одна из них — нет запаса земли

При наступлении осеннего времени многие закончили с делами на огороде. Но при этом большинство огородников совершают некоторые ошибки, приводящие к дальнейшему понижению урожайности.

Ошибки, которые совершают огородники осенью в саду: одна из них — нет запаса земли
Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
Силовые структуры
Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
Политика. Новости и аналитика
Присоединение Новороссии: миллиарды долларов трат и триллионы выгоды
Евросоюз
Давление нарастает: в Чехии прошла вторая пророссийская демонстрация
Сергей Лебедев В армию России необходимо вернуть политруков Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова Любовь Степушова Путин призвал Лукашенко побороться за гарантии безопасности Белоруссии Любовь Степушова
Силовые структуры
Подоляка: битва за Красный Лиман превращается в новое генеральное сражение
Мир. Новости мира
Чего испугался Радек: экс-глава МИД Польши больше не благодарит США за ЧП на "Северных потоках"
Бойцы ВДВ уничтожают польские танки коптером Mavic в Херсонской области
Силовые структуры
Бойцы ВДВ уничтожают польские танки коптером Mavic в Херсонской области
Последние материалы
Нидерланды отобрали лицензию у оператора "Турецкого потока"
Арестович о планах ВС РФ атаковать Киев: "Украинская армия сейчас более злая"
Данилко в стрингах решил участвовать в оргии на Щекавице перед ядерным ударом
Путин признал Херсонскую и Запорожскую области "независимыми территориями"
США считают, что Дерипаска незаконно сделал своего ребёнка гражданином США
Актёр Виктор Сухоруков о русофобии: "А что – красивое слово. Русня"
Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
Михалков просит Мишустина не призывать кинематографистов, занятых в госпроектах
Зеленский о включении в состав РФ ЛДНР: "Россия присоединит себя к катастрофе"
Академик Кузнецов: взрыв "Северного потока" мог повредить могильник с химоружием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников