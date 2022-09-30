Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив три снаряда

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Куйбышевскому району Донецка. Об этом сообщили эксперты из представительства ДНР в СЦКК.

По информации ведомства, атака началась в 05:12 по московскому времени. Отмечается, что боевики ВСУ в общей сложности выпустили три снаряда.

"Зафиксирован обстрел Куйбышевского района Донецка, выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — подчёркивается в официальном заявлении.