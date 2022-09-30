Рогов: украинская армия стягивает силы к Запорожской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) рассматривают Запорожскую область как приоритетное направление для наступления. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

В интервью РИА Новости он отметил, что Киев стягивает силы к Запорожской области. По его словам, этот регион для военно-политического руководства Украины — это уже часть России. Именно поэтому киевский режим перебросил сюда более 450 боевиков, которые прошли курс подготовки на Западе, пояснил представитель администрации.

При этом Рогов добавил, что Вооружённые силы РФ не позволят украинской армии вторгнуться на территорию Запорожской области.