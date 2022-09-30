Николаевскую область атаковали пять дронов-камикадзе "Шахид-136". Об этом сообщил глава Николаевской областной гражданской администрации Виталий Ким.
По его словам, три беспилотника были сбиты, один атаковал административное здание, другой — объект критической инфраструктуры.
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