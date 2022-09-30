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Жертвами удара ВСУ по машинам на выезде в Запорожскую область стали 23 человека

Силовые структуры

При обстреле украинскими войсками колонны автомобилей, которая стояла на выезде из Запорожья, погибли 23 человека. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Жертвами удара ВСУ по машинам на выезде в Запорожскую область стали 23 человека

По его словам, ЧП зарегистрировали на авторынке у Ореховского шоссе, где скапливается очередь из машин, ожидающих проезда на освобождённую территорию Запорожской области.

Рогов убеждён: президент Украины Владимир Зеленский пытается отомстить мирным жителям за их нелояльность к киевскому режиму и решение воссоединиться с РФ.

"Сейчас известно о 23 погибших и 34 раненых", — указал представитель ВГА.

Как пояснил Рогов, Киев действует по привычному принципу "Сами себя обстреляли", пытаясь обвинить РФ в нанесении ударов по гражданскому населению.

Ранее сообщалось, что мирные жители Украины стали массово уезжать на территории, освобождённые российскими военными.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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