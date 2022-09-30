Кадыров выразил одобрение тем, как идёт спецоперация

Лидер Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, касающийся его отношения к спецоперации на Украине.

По словам Кадырова, он полностью удовлетворён ходом событий, потому что в них задействованы его бойцы.

"Там, где наши бойцы, там я на 100% доволен", — сказал Кадыров.