Лидер Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, касающийся его отношения к спецоперации на Украине.
По словам Кадырова, он полностью удовлетворён ходом событий, потому что в них задействованы его бойцы.
"Там, где наши бойцы, там я на 100% доволен", — сказал Кадыров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия Украины подтянула свежие силы и прорвала фронт в районе Ставок и двигается на Дробышево.