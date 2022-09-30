В рамках специальной военной операции продолжается нанесение ударов по военным целям на территории Украины с применением иранских беспилотных летательных аппаратов Shahed-136, также известных как "Герань-2".
Поздно вечером 29 сентября иранские дроны-камикадзе нанесли удары по судостроительному заводу в городе Николаеве, пишет "Русская весна". Издание публикует видеоролик с места событий, на котором можно увидеть момент взрыва.
Ранее также сообщалось о нанесении ударов иранскими дронами по электроподстанции в Новой Одессе Николаевской области Украины.
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