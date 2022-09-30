Зеленский готовит ответ на выступление Путина

Обращение президента Владимира Путина состоялось сегодня, были подписаны договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Украинские СМИ передают, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского продолжается заседание СНБО, в ходе которого будет принято судьбоносное для Украины решение. Информацию подтверждает спикер Офиса президента Сергей Никифоров.