Обращение президента Владимира Путина состоялось сегодня, были подписаны договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.
Украинские СМИ передают, что в Офисе президента Украины Владимира Зеленского продолжается заседание СНБО, в ходе которого будет принято судьбоносное для Украины решение. Информацию подтверждает спикер Офиса президента Сергей Никифоров.
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В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.