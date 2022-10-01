Генштаб ВСУ: ВС РФ и ДНР освобождают Донбасс и наносят удары БПЛА

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия в Донбассе и наносят удары по объектам стратегического значения ВСУ.

Согласно "свежей" сводке Генштаба Украины, российская армия ведёт наступление в районах населённых пунктов Соледар, Зайцево, Нью-Йорк. Нанесены четыре ракетных и 15 авиационных ударов, совершено свыше 85 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории страны.

Также сообщается о направлении курсантов Рязанского ВДВ на проведение подготовки мобилизационного резерва. Она осуществляется на базе полигонов под Рязанью, Омском, Псковом, Тулой и другими городами.