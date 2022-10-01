Военкор Коц рассказал о том, куда дальше будут наступать ВСУ

Военный корреспондент Андрей Коц рассказал о том, где ждать следующих ударов ВСУ. Он подчеркнул, что Киев готовился к контрнаступлению ещё летом. Украинские военнослужащие проходили подготовку, в том числе в странах НАТО. В результате обученные солдаты произвели атаку в Харьковской области в начале сентября.

Союзные силы ВС РФ отошли в ДНР и заняли оборону возле реки Оскол. После взятия ВСУ Изюма, украинские войска продолжили рваться вперёд. Самым сложным участком оказался Красный Лиман. По последним данным, союзные войска оставили Дробышево. При захвате города на важной трассе Славянск — Северск противник сможет дальше двинуться к Лисичанску и Северодонецку, полагает Коц.

Ещё одним направлением контрнаступления ВСУ является Запорожье. Украинские военнослужащие регулярно проходят тренировки по захвату ЗАЭС. Не исключается вероятность ударов по линии Степногорск — Орехов — Гуляйполе.

Также возможно наступление ВСУ на Херсонском направлении. Киев может отдать приказ атаковать уже в ближайшее время.