Киев повредит Керченский мост, чтобы по нему не могла проехать военная техника, а люди ушли бы из Крыма пешком. А затем мост уничтожат.
Об этом сообщил генерал, экс-замглавы Совбеза Украины, бывший заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.
По его словам, "ломать или не ломать мост" — это сперва должен решать глава Вооружённых сил Украины Валерий Залужный. А когда все убегут, то это сооружение просто-напросто надо будет сломать, в эфире видеоблога беглого российского тележурналиста Евгения Киселева заявил украинский генерал.
"Нет, мы дадим возможность им уйти. Дабы они могли ещё жить, а потом уничтожим этот мост. Он абсолютно не нужен", — подытожил в беседе Кривонос.
Ранее Кривонос отмечал, что Соединённые Штаты не верят Киеву и берут под полный контроль поставки оружия украинской армии.
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