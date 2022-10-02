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Киев повредит Керченский мост, чтобы по нему не могла проехать военная техника, а люди ушли бы из Крыма пешком. А затем мост уничтожат.

Об этом сообщил генерал, экс-замглавы Совбеза Украины, бывший заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, "ломать или не ломать мост" — это сперва должен решать глава Вооружённых сил Украины Валерий Залужный. А когда все убегут, то это сооружение просто-напросто надо будет сломать, в эфире видеоблога беглого российского тележурналиста Евгения Киселева заявил украинский генерал.

"Нет, мы дадим возможность им уйти. Дабы они могли ещё жить, а потом уничтожим этот мост. Он абсолютно не нужен", — подытожил в беседе Кривонос.

Ранее Кривонос отмечал, что Соединённые Штаты не верят Киеву и берут под полный контроль поставки оружия украинской армии.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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