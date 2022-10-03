Рогов: украинской армии не будет на всей территории Запорожской области

Вооружённые силы РФ обязательно вернут контроль над всей административной границей Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, вскоре украинской армии не будет в Запорожской области. Он выразил уверенность в том, что российские военные освободят часть региона, которая остаётся под контролем Киева. Как пояснил Рогов, в дальнейшем там пройдёт референдум о воссоединении с РФ.

"Националистский режим падёт", — подчеркнул представитель ВГА в интервью РИА Новости.

Ранее Рогов заявил, что украинские военные не выпускают граждан с подконтрольной Киеву части Запорожской области. На освобождённые территории стремятся попасть тысячи людей, указал член главного совета администрации. Он добавил, что им не разрешают уехать "по различным надуманным причинам".