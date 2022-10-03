Вооружённые силы РФ обязательно вернут контроль над всей административной границей Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
По его словам, вскоре украинской армии не будет в Запорожской области. Он выразил уверенность в том, что российские военные освободят часть региона, которая остаётся под контролем Киева. Как пояснил Рогов, в дальнейшем там пройдёт референдум о воссоединении с РФ.
"Националистский режим падёт", — подчеркнул представитель ВГА в интервью РИА Новости.
Ранее Рогов заявил, что украинские военные не выпускают граждан с подконтрольной Киеву части Запорожской области. На освобождённые территории стремятся попасть тысячи людей, указал член главного совета администрации. Он добавил, что им не разрешают уехать "по различным надуманным причинам".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.