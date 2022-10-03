Украинские подразделения не оставляют попытки прорвать оборону российской армии сразу на нескольких направлениях. К Купянскому и Лиманскому теперь добавилось Бериславское, однако противнику не удалось развить наступление.
Минобороны РФ сообщает подробности. ВСУ начали наступать по течению Днепра, взяв несколько населённых пунктов, они упёрлись в Дудчаны. Благодаря погодным условиям колонны бронетехники противника не смогли продолжить движение по полям, им пришлось отойти к дорогам, где их и встретила артиллерия ВС РФ. Наступление ВСУ на данном участке остановлено.
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Украинские боевики наступают в направлении города Берислав.