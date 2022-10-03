Член Комитета Госдумы Анжелика Глазкова в разговоре с Pravda.Ru рассказала о ситуации с частичной мобилизацией в России.
"Я полагаю, в основном стали выдавать повестки с учётом сообщений СМИ. После ошибок, о которых писали в прессе, ситуация нормализуется", — сказала депутат.
Вместе с этим она отметила, что ей приходит мало обращений по поводу призыва. Как подчеркнула парламентарий, чиновники требуют от военкоматов разъяснений.
"Например, мы сделали депутатский запрос в Министерство обороны РФ, рассказали о человеке с категорией В, которого забрали. Люди не понимают, могут ли такие мужчины участвовать в спецоперации", — заявила собеседница издания.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил об изменениях при проведении частичной мобилизации.
"Уже не хватают всех подряд: людей с хроническими заболеваниями, инвалидов", — отметил парламентарий во время выступления в ГД.
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