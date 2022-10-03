Депутат Глазкова об ошибочной мобилизации: "Ситуация нормализуется"

Член Комитета Госдумы Анжелика Глазкова в разговоре с Pravda.Ru рассказала о ситуации с частичной мобилизацией в России.

"Я полагаю, в основном стали выдавать повестки с учётом сообщений СМИ. После ошибок, о которых писали в прессе, ситуация нормализуется", — сказала депутат.

Вместе с этим она отметила, что ей приходит мало обращений по поводу призыва. Как подчеркнула парламентарий, чиновники требуют от военкоматов разъяснений.

"Например, мы сделали депутатский запрос в Министерство обороны РФ, рассказали о человеке с категорией В, которого забрали. Люди не понимают, могут ли такие мужчины участвовать в спецоперации", — заявила собеседница издания.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил об изменениях при проведении частичной мобилизации.

"Уже не хватают всех подряд: людей с хроническими заболеваниями, инвалидов", — отметил парламентарий во время выступления в ГД.