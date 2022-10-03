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Пушилин: Рамзан Кадыров награждён звездой Героя ДНР

Силовые структуры

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров награждён Звездой Героя Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики", — в частности, сказано в сообщении.

Пушилин отметил, что между ДНР и ЧР установились тесные братские взаимоотношения, и они будут лишь укрепляться.

Ранее, сам Пушилин был награждён Орденом Кадырова.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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