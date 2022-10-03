Пушилин: Рамзан Кадыров награждён звездой Героя ДНР

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров награждён Звездой Героя Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики", — в частности, сказано в сообщении.

Пушилин отметил, что между ДНР и ЧР установились тесные братские взаимоотношения, и они будут лишь укрепляться.

Ранее, сам Пушилин был награждён Орденом Кадырова.