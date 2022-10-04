Украина продолжает настаивать на необходимости поставок оружия с большим радиусом действия, чем РСЗО HIMARS, заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.
"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", — пояснила посол в интервью CNN.
Ранее Вашингтон отказался передать Киеву подобные вооружения, чтобы не спровоцировать ухудшение конфликта.
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