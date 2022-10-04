Российскими воздушно-космическими силами регулярно проводятся эксперименты с иностранными космическими объектами на орбите, рассказали в министерстве обороны.

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", — сообщил представитель ведомства.

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