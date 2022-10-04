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Экс-депутат Кива: украинским беженцам в ЕС грозят расправой за проблемы с ценами

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На фоне проблем, которые возникли в странах Евросоюза из-за украинского конфликта, могут пострадать беженцы из Незалежной, заявил экс-депутат Рады Илья Кива. По его мнению, на фоне экономического положения в ЕС, обвинения могут перерасти в агрессию.

Как подчеркнул Кива, "голод и холод" заставят европейцев искать виноватых.

"В ближайшее время мы увидим, как эти обвинения перерастут в злость и агрессию по отношению к украинским беженцам, находящимся в Европе. Праворадикальные организации всё чаще призывают к насилию над беженцами", — заявил Кива.

Он подчеркнул, что "лидерами-радикалами" являются поляки, которые не скрывают своё отношение к украинцам.

"С усилением экономического кризиса все процессы обострятся — голод и холод заставят искать виновного", — резюмировал экс-депутат.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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