Несмотря на частичную мобилизацию, казачьи отряды пополняются добровольцами

В ходе частичной мобилизации казачьи добровольческие отряды "Кубань", "Ермак", "Тигр", "Терек", а также подразделение Всевеликого войска Донского продолжают вести активные боевые действия на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях и усиливать свои ряды новым пополнением.

Кубанское, Волжское, Оренбургское, Терское войсковые казачьи общества, Приморское отдельское казачье общество, а также Всевеликое войско Донское системно ведут работу по отбору, подготовке и боевому слаживанию добровольцев, которые пополняют ряды формируемых ими казачьих отрядов.

Для пополнения численного состава отряда имени атамана Захария Чепеги, а также отрядов "Кубань" (11 и 16 БАРСы) Кубанским ВКО в зону боевых действий направлено около 250 казаков. В настоящее время на полигоне завершается подготовка еще 140 казаков, которые вскоре отправятся "за ленточку".

Приморское отдельское казачье общество, пополнив ряды добровольческого отряда "Тигр" 80 казаками, в настоящее время приступило к формированию 2-го казачьего добровольческого отряда "Степь" общей численностью 350-400 человек.

Волжское и Оренбургское ВКО завершают подготовку и слаживание более 100 казаков, которые в октябре пополнят ряды добровольческого отряда "Ермак".

Всевеликое войско Донское укрепляет ряды своего подразделения 60 казаками, прошедшими обучение и слаживание.

Терское ВКО продолжает на военном полигоне подготовку и боевое слаживание более 100 казаков, которые в ближайшее время пополнят казачий отряд "Терек".

— Казачьи добровольческие отряды принимают участие в специальной военной операции с момента ее объявления Верховным главнокомандующим — Президентом страны. Обретенный опыт ведения боевых действий и высокий гражданский и патриотический дух казаков позволяют пополнять ряды имеющихся казачьих добровольческих отрядов и формировать новые! У меня, как и у моих казаков, нет сомнений в том, что победа будет за нами, за нашей великой Россией! - сказал атаман Всероссийского казачьего войска, казачий генерал Николай Долуда.