Лукашенко предрёк рост напряжённости на Украине: "Россия нарастит усилия"

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. По мнению президента, Запад продолжит помогать ВСУ.

"Россия нарастит усилия", — подчеркнул глава республики, передаёт БелТА.

Лукашенко предрёк увеличение напряжённости между странами. Вместе с этим лидер государства отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом.