Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о ходе военной спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. По мнению президента, Запад продолжит помогать ВСУ.
"Россия нарастит усилия", — подчеркнул глава республики, передаёт БелТА.
Лукашенко предрёк увеличение напряжённости между странами. Вместе с этим лидер государства отметил, что Москва готова к переговорам с Киевом.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.