Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что рядом с границами республики Польша усиливает военное присутствие. Аналогично действуют Вильнюс и Рига, подчеркнул президент.
"К Минску у коллективного Запада свои счёты", — отметил руководитель Белоруссии, слова которого приводит БелТА.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.