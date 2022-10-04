Лукашенко: Польша и Литва наращивают военные силы около границ Белоруссии

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что рядом с границами республики Польша усиливает военное присутствие. Аналогично действуют Вильнюс и Рига, подчеркнул президент.

"К Минску у коллективного Запада свои счёты", — отметил руководитель Белоруссии, слова которого приводит БелТА.