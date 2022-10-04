Царьград: с началом СВО Россия включила "Мёртвую руку"

Истерика западных СМИ на предмет намерения России применить ядерное оружие идёт по нарастающей.

Москву заранее обвиняют в желании ударить первой, но тут есть нюансы — первой бить собирается именно Америка своим "мгновенным глобальным ударом". Поэтому Россия и готова нанести ответный, смертельный удар "Мёртвой рукой".

Напомним, Договор 2010 года о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) ограничивал число готовых к применению боеголовок потолком в 1550 единиц. Но он не регулировал количество ТЯО на складах.

Москва и Вашингтон взаимно подозревали друг друга в том, что другая сторона может в минимальные сроки использовать "возвратный" потенциал для быстрого наращивания своих сил в момент обострения.

Россия в последние годы приложила огромные усилия по совершенствованию своего ракетно-ядерного щита и добилась в этом направлении значительных успехов.

Этим летом в производстве оказалась серия межконтинентальных ракет РС-28 "Сармат",

Ещё раньше армия получила гиперзвуковые комплексы "Авангард",

В 2019 году была спущена на воду подводная лодка "Белгород" — первый штатный носитель атомного подводного беспилотника "Посейдон”, которого сегодня боятся на Западе больше всего.

Россия обошла США в разработке гиперзвукового оружия и новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), но американцы имеют больше баз по всему миру и фактически стоят у границы России.

США также развернули в Польше и Румынии элементы ПРО, позволяющие сбивать наши межконтинентальные баллистические ракеты, имеют неплохую авиацию и мощнейшую в мире спутниковую группировку, которая в разы превосходит российскую.

По стратегическим ядерным вооружениям между США и Россией имеется паритет — обе стороны могут нанести противнику тяжелейший ущерб.

Понимание этого всегда было гарантией от неприятностей, но адекватность осталась в прошлом. 21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет выиграть ядерную войну. При этом, американский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм подчеркнул, что применение ядерного оружия на Украине следует рассматривать как акт агрессии против НАТО.

Впрочем, даже эти люди должны понимать, что в случае атаки на Россию Вашингтон не избежит ответного удара. Со времён СССР в стране была создана система "Периметр", получившая на Западе говорящее прозвище "Мёртвая рука" — напоминает "Царьград".

Она представляет собой автоматический комплекс, обеспечивающий нанесение ответного ядерного удара даже в случаях, если все центры принятия решений уничтожены или лишены связи с пусковыми установками.

Самое главное — "Периметр” может принять решение без или почти без участия человека — по данным СМИ, анализируя вводную информацию:

состояние ключевых элементов РВСН и Генерального штаба,

интенсивность переговоров на военных частотах,

содержание радионуклидов в воздухе,

возникновение точечных источников мощной радиации и электромагнитного излучения,

данные сейсмических датчиков.

Официально Россия не комментирует работу "Периметра" — кроме короткого ответа главкома РВСН "Система на боевом дежурстве".

Кроме того, по данным военных "Мёртвая рука" включается в периоды, когда есть угроза атаки — так что, "скорее всего, она включена с началом СВО".

Даже при текущем положении вещей и опережающем ударе американцы разом останутся без стратегических средств нападения (количество определяет конечный результат).

Россияне живут в 1100 городах, и у США попросту не хватит зарядов на всё сразу, а РВСН уже не будут стоять перед дилеммой: уничтожать ли города или военные объекты. Никто в такой ситуации гуманизмом страдать уже не станет.

Все пережившие первый удар носители в случае нападения на города будут бить по мегаполисам, где сосредоточена основная часть населения США. Если у Америки после этого хватит ресурса ответить ещё раз, обмен "приветами" такого рода угробит половину Европы в первые полчаса.