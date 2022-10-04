Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков оценил заявления белорусского руководителя Александра Лукашенко, согласно которым Минск принимает участие в военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.
"Происходит очень тесное взаимодействие (между странами. — Прим. ред.), — отметил представитель Кремля во время брифинга.
Песков добавил, что Белоруссия является союзником Российской Федерации.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.