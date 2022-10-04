Песков о роли Белоруссии в спецоперации РФ: "Происходит тесное взаимодействие"

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков оценил заявления белорусского руководителя Александра Лукашенко, согласно которым Минск принимает участие в военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.

"Происходит очень тесное взаимодействие (между странами. — Прим. ред.), — отметил представитель Кремля во время брифинга.

Песков добавил, что Белоруссия является союзником Российской Федерации.