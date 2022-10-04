Информация об атаке по металлургическому заводу в Донецке не подтвердилась. Ранее были опубликованы кадры задымления на территории предприятия.
"Слава Богу, информация о прилете не подтвердилась. Наблюдается сильное задымление", — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин Telegram-канале.
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