Поддубный: кризис в зоне СВО должен завершится контрударами

Частичная мобилизация пополняет резервы российской армии. Но вводить в бой новобранцев пока рано, нужно всех обучить, подготовить и одеть, считает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Сейчас не "переднем крае" наступило самое тяжёлое время, пишет военкор в своём блоге.

"На передке это понимают и терпят, там, где не выходит стоять теми силами, что есть в наличии — отходят. Придётся возвращать свои территории. Кризис в зоне СВО должен завершится контрударами. Ситуация тяжёлая и на севере в районе Кременная-Сватово, и на юге. На юге, судя по сообщениям, обстановка критическая. Пока теряем людей и территорию", — сообщает Поддубный.