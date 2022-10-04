Подполковник Баевский сообщил, что ВСУ выпустили более 70 снарядов по ДНР

Сегодня, 4 октября, по Донецку и другим населённым пунктам Донецкой Народной Республики ВСУ выпустили свыше 70 снарядов. Об этом сообщает подполковник ДНР Андрей Баевский в эфире "Первого канала".

"Сегодня поспокойнее. По состоянию на 14.00 мск выпущено по территории Донецка и вообще всех населённых пунктов ДНР чуть более 70 снарядов калибра 152 миллиметра и 155 миллиметров".