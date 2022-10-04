Военный корреспондент Роман Сапоньков сообщил, что российские войска оставили Давыдов Брод и Большую Александровку.

"Резервы не прислали, армия отходит. Рубежи отхода неясны. Харьковское дежавю", — написал военкор в своём Telegram-канале.

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