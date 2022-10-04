ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Представитель экстренных служб города сообщает о прилёте шести ракет, три из которых попали в мост, три смогла сбить система ПВО.