ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Представитель экстренных служб города сообщает о прилёте шести ракет, три из которых попали в мост, три смогла сбить система ПВО.
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