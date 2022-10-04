Дандыкин указал на вину США во взрывах на двух ветках "Северного потока"

У стран НАТО на Балтике есть много возможностей. Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что во взрывах на двух ветках "Северного потока" виноваты Соединённые Штаты.

"Следы, безусловно, ведут в США и в какой-то степени в Великобританию, которые обладают для этого большими возможностями. Это абсолютно очевидно. Ну и, конечно, если брать младоевропейцев, то еще той же Польше", — заявил Дандыкин в беседе с "МК".

Эксперт отметил, что на месте взрывов недавно проходили учения Североатлантического альянса. Глубина в 50 метров могла позволить провести в данном районе определённые манипуляции, считает Дандыкин.