Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проконтролировал процесс подготовки мобилизованных на полигоне Опук в Крыму.
Военные понаблюдали за занятиями по огневой и тактической подготовке. Комиссия проверила быт мобилизованных россиян, их условия проживания и питания.
Сообщается, что план мобилизации в Крыму и Севастополе почти полностью выполнен.
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