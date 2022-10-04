Глава Черноморского флота проверил, как готовят мобилизованных в Крыму

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов проконтролировал процесс подготовки мобилизованных на полигоне Опук в Крыму.

Военные понаблюдали за занятиями по огневой и тактической подготовке. Комиссия проверила быт мобилизованных россиян, их условия проживания и питания.

Сообщается, что план мобилизации в Крыму и Севастополе почти полностью выполнен.