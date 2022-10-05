Киевский режим может готовить диверсию на Днепропетровской ГЭС, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, на территории ГЭС, которая временно находится под контролем ВСУ, наблюдается "подозрительная активность".
"Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации", — пояснил член ГСА РИА Новости.
Он подчеркнул, что цель возможной провокации — обвинение России в разрушении ГЭС.
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