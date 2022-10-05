"В любом случае откинем" : ВСУ туда не дойдут до Херсона — Стремоусов

ВСУ не удастся развить наступление на Херсонском направлении, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, несмотря на временные успехи, украинские формирования будут откинуты.

"В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернётся под режим фашистов и нацистов", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Стремоусов подчеркнул, что ВСУ не дойдут до Херсона, потому что это "невозможно".