ВСУ не удастся развить наступление на Херсонском направлении, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, несмотря на временные успехи, украинские формирования будут откинуты.
"В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернётся под режим фашистов и нацистов", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
Стремоусов подчеркнул, что ВСУ не дойдут до Херсона, потому что это "невозможно".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.