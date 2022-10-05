Стремоусов: число атак ВСУ на Херсон после присоединения к РФ не сократилось

Количество атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область после присоединения к России не сократилось. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

При этом он добавил, что обстрелов не стало больше. По его словам, боевики ВСУ продолжают предпринимать попытки нападения на суверенные земли РФ.

В интервью ТАСС представитель администрации отметил, что союзные войска будут и дальше защищать мирное население Херсонской области от украинских националистов.