Герман Куликовский: командованию ВС РФ пора готовить Херсон к обороне

Сложная ситуация на юге Украины не должна перерасти в оперативный кризис, уверен российский журналист Герман Куликовский.

Чтобы не повторилась ситуация, произошедшая под Балаклеей, Изюмом и Купянском, российская армия должна быть полностью готова к самому плохому развитию событий.

"Южное командование должно подготовить города Берислав, Новую Каховку и прежде всего Херсон к обороне", — отметил Куликовский.

Причём оборону, отметил он, нужно строить с опорой на всю известную военную науку.

Отдельно журналист коснулся мобилизованных бойцов. Их ни в коем случае нельзя бросать на передовую, пока мобрезерв полностью не пройдёт необходимую подготовку.

Ранее власти Херсонской области предупредили Киев, что попытка сменить новый статус региона обречена на провал.