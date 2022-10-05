Сложная ситуация на юге Украины не должна перерасти в оперативный кризис, уверен российский журналист Герман Куликовский.
Чтобы не повторилась ситуация, произошедшая под Балаклеей, Изюмом и Купянском, российская армия должна быть полностью готова к самому плохому развитию событий.
"Южное командование должно подготовить города Берислав, Новую Каховку и прежде всего Херсон к обороне", — отметил Куликовский.
Причём оборону, отметил он, нужно строить с опорой на всю известную военную науку.
Отдельно журналист коснулся мобилизованных бойцов. Их ни в коем случае нельзя бросать на передовую, пока мобрезерв полностью не пройдёт необходимую подготовку.
Ранее власти Херсонской области предупредили Киев, что попытка сменить новый статус региона обречена на провал.
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