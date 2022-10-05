Экс-нардеп Рады Кива: своим указом Зеленский приговорил народ к смерти

Указ президента Украины Владимира Зеленского, который отсекает все возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, обрёк весь народ страны на смерть, заявил экс-депутат Рады Илья Кива.

Как подчеркнул Кива, таким образом киевский режим подал сигнал, что готов воевать "до последнего украинца".

"Зеленский поставил точку, приговорив мой украинский народ… Обречённость — вот то, что внутри украинского общества. Наша задача — помочь спасти этих людей, вырвать из рук террористического режима, — заявил бывший парламентарий. — Перевожу на русский — война до последнего украинца! Мой народ приговорили к смерти…"

По мнению Кивы, Зеленский не считается с потерями и людьми, чем обрёк Украину "на смерть".