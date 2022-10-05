ВСУ отбросят РФ к "прошлым" границам в конце текущего года и вернут Крым в 2023 году.
Об этом сообщил экс-командующий ВС США в Европе генерал Бен Ходжес.
"Я убеждён, что до конца года украинцы оттеснят россиян к рубежу 23 февраля, а к концу следующего лета захватят Крым", — сказал на ежегодном Варшавском форуме по безопасности американский генерал.
По его словам, Владимир Путин хочет разрушить единство Запада, однако этого "не случится".
Москва захочет затянуть спецоперацию и рассчитывает, что Вашингтон, Лондон, Берлин и Варшава перестанут поддерживать Киев. Но поддержка продолжится, подытожил Ходжес.
Форум в Польше собрал ведущих представителей оборонной промышленности и политиков из Евросоюза и Соединённых Штатов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.