Генерал США назвал точную дату "возвращения Крыма Украине": 2023 год

ВСУ отбросят РФ к "прошлым" границам в конце текущего года и вернут Крым в 2023 году.

Об этом сообщил экс-командующий ВС США в Европе генерал Бен Ходжес.

"Я убеждён, что до конца года украинцы оттеснят россиян к рубежу 23 февраля, а к концу следующего лета захватят Крым", — сказал на ежегодном Варшавском форуме по безопасности американский генерал.

По его словам, Владимир Путин хочет разрушить единство Запада, однако этого "не случится".

Москва захочет затянуть спецоперацию и рассчитывает, что Вашингтон, Лондон, Берлин и Варшава перестанут поддерживать Киев. Но поддержка продолжится, подытожил Ходжес.

Форум в Польше собрал ведущих представителей оборонной промышленности и политиков из Евросоюза и Соединённых Штатов.