Серьёзным источником угроз безопасности Крыму является активность стран НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Севастополе.
Он также добавил, что все попытки переговоров России и Украины были сорваны по приказу США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алла Пугачёва в резкой форме ответила на нападки хейтеров. Певица считает, что россияне превратились из холопов в рабов.