Патрушев: активность НАТО в Черноморском регионе серьёзно угрожает Крыму

Серьёзным источником угроз безопасности Крыму является активность стран НАТО в Черноморском регионе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Севастополе.

Он также добавил, что все попытки переговоров России и Украины были сорваны по приказу США.