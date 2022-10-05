В Кремле пообещали решить проблему дефицита средств на поддержку мобилизованных

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие единовременных выплат для мобилизованных россиян в некоторых регионах.

Как объяснил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина, для осуществления этой меры поддержки необходимы дополнительные траты. По информации Пескова, не у всех регионов есть резервные средства.

"Во взаимодействии с федеральным центром это всё будет решаться", — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее глава Омской области Александр Бурков указал на недостаток денег в регионе. Как отметил чиновник, власти пытаются найти способ выплатить средства мобилизованным гражданам.