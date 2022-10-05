В ходе боевых действий 4 октября в Харьковской области уничтожен начальник взрывотехнической службы главного управления полиции в Ровенской области подполковник Александр Мамчур, сообщает информационное агентство ANNA-News. Уточняется, что он подорвался на боеприпасе во время разминирования территорий.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ продолжают уничтожать живую силу противника. На Лиманском направлении ликвидировано свыше 120 украинских силовиков, на Лисичанском — 90 боевиков, на Андреевском и Криворожском — порядка 250 боевиков ВСУ. Активно уничтожается и боевой арсенал противника.
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