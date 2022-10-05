Адвокат: у уголовного дела об уклонении от частичной мобилизации нет перспектив

Председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин считает, что уголовное дело по уклонению от частичной мобилизации не имеет перспектив, потому что в законодательстве России нет такого понятия. Об этом он заявил Pravda.Ru, комментируя заведения уголовного дела в Пензе на молодого мужчину за уклонение от частичной мобилизации.

"Здесь речь идет о гражданине, который пребывает в запасе. Поэтому я так понимаю, правоприменитель захотел компенсировать пробел в законодательстве, потому что именно "уклонения от призыва по мобилизации" такого понятия нет. И я считаю, что есть все основания для прекращения дела", — отметил он.

По словам адвоката, в разъяснении Верховного суда закона о частичной мобилизации нет такого аспекта, как заведение уголовного дела.

"Поэтому будем наблюдать", — заключил Тригнин.

Ранее сообщалось, что В Пензе отправлен под стражу 32-летний уклонист от частичной мобилизации. Молодой человек отказался подписывать повестку.