Председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин считает, что уголовное дело по уклонению от частичной мобилизации не имеет перспектив, потому что в законодательстве России нет такого понятия. Об этом он заявил Pravda.Ru, комментируя заведения уголовного дела в Пензе на молодого мужчину за уклонение от частичной мобилизации.
"Здесь речь идет о гражданине, который пребывает в запасе. Поэтому я так понимаю, правоприменитель захотел компенсировать пробел в законодательстве, потому что именно "уклонения от призыва по мобилизации" такого понятия нет. И я считаю, что есть все основания для прекращения дела", — отметил он.
По словам адвоката, в разъяснении Верховного суда закона о частичной мобилизации нет такого аспекта, как заведение уголовного дела.
"Поэтому будем наблюдать", — заключил Тригнин.
Ранее сообщалось, что В Пензе отправлен под стражу 32-летний уклонист от частичной мобилизации. Молодой человек отказался подписывать повестку.
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