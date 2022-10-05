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Бой у Авдеевки: "Рапиры" ополченцев бьют по укрепрайонам боевиков ВСУ

Силовые структуры

Артиллеристы Донецкой Народной Республики из пушек "Рапира" уничтожают укрепрайоны националистов киевской власти.

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Под Авдеевкой бойцы из пушек МТ-12 "Рапира" выбивают бандеровцев из укрытий в частном секторе и из лесопосадок.

"До переднего края вражеской обороны отсюда менее двух километров", — сообщают военкоры.

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Бой у Авдеевки: "Рапиры" ополченцев бьют по укрепрайонам боевикам ВСУ
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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