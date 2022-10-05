Бой у Авдеевки: "Рапиры" ополченцев бьют по укрепрайонам боевиков ВСУ

Артиллеристы Донецкой Народной Республики из пушек "Рапира" уничтожают укрепрайоны националистов киевской власти.

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Под Авдеевкой бойцы из пушек МТ-12 "Рапира" выбивают бандеровцев из укрытий в частном секторе и из лесопосадок.

"До переднего края вражеской обороны отсюда менее двух километров", — сообщают военкоры.

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