Артиллеристы Донецкой Народной Республики из пушек "Рапира" уничтожают укрепрайоны националистов киевской власти.
Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Под Авдеевкой бойцы из пушек МТ-12 "Рапира" выбивают бандеровцев из укрытий в частном секторе и из лесопосадок.
"До переднего края вражеской обороны отсюда менее двух километров", — сообщают военкоры.
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