Военкор Котенок: авиация ВСУ четвёртый день бьёт по своим под Донецком

Под Мурманском, Белгородом и Подольском были замечены странные светящиеся лучи, уходящие в небо, а люди начали строить догадки по поводу применения боевого лазера "Пересвет" и противоспутникового оружия.

Однако "необъяснимые вещи" происходят также и под Донецком. Об этом сообщает военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

По словам репортёра, авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) четвёртый день подряд бьёт по своим позициям в районе Авдеевки, заставляя российских военных строить различные версии.

"Есть предположение, что украинская боевая техника "чудит" с нашей помощью. И то хлеб", — заключил военкор.