Под Мурманском, Белгородом и Подольском были замечены странные светящиеся лучи, уходящие в небо, а люди начали строить догадки по поводу применения боевого лазера "Пересвет" и противоспутникового оружия.
Однако "необъяснимые вещи" происходят также и под Донецком. Об этом сообщает военный журналист Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
По словам репортёра, авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) четвёртый день подряд бьёт по своим позициям в районе Авдеевки, заставляя российских военных строить различные версии.
"Есть предположение, что украинская боевая техника "чудит" с нашей помощью. И то хлеб", — заключил военкор.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.